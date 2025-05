Navio da Marinha do México bate na Ponte do Brooklyn, em NY

Dois tripulantes da embarcação de treinamento de cadetes morreram após colisão. Informações preliminares apontam para "problemas mecânicos".Dois tripulantes de um navio de treinamento da Marinha do México que se chocou na noite de sábado com a Ponte do Brooklyn, na cidade de Nova York, morreram em decorrência dos ferimentos, informou na manhã deste domingo (18/05) o prefeito Eric Adams. "Esta noite, o barco Cuauhtémoc, da Marinha mexicana, perdeu a eletricidade e colidiu com a Ponte do Brooklyn. Neste momento, das 277 pessoas a bordo, há 19 feridas, duas das quais estão em estado grave, e outras duas infelizmente faleceram em decorrência dos ferimentos", disse Adams na rede social X. A Marinha mexicana confirmou as duas mortes em um comunicado e se referiu a um "relatório oficial atualizado de 22 tripulantes feridos, dos quais 11 foram diagnosticados como em estado delicado e nove, estáveis", números que são maiores do que os relatados pela prefeitura da cidade de Nova York. O Cuauhtémoc colidiu com a ponte pouco depois das 20h, quando ainda estava claro, por razões que permanecem desconhecidas, quebrando todos os três mastros. Várias pessoas conseguiram gravar a colisão em seus celulares. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, repercutiu a notícia em sua conta no X, enviando seu apoio às famílias dos mortos e afirmando que "a Secretaria da Marinha, com o apoio das autoridades locais, está cuidando dos feridos". Indícios de problemas mecânicos Autoridades federais de transporte dos Estados Unidos estão investigando o acidente, e informações preliminares apontam para "problemas mecânicos" com o navio. O prefeito de Nova York agradeceu aos serviços de emergência pela rápida resposta, que ajudou a "evitar que o acidente piorasse muito", e confirmou que a Ponte do Brooklyn está aberta ao tráfego após uma inspeção preliminar não ter indicado danos estruturais. O Cuauhtémoc, que zarpou pela primeira vez em 1982, chegou à Big Apple no último dia 13 de maio para uma missão de diplomacia pública, treinamento naval e promoção cultural. Seu próximo destino era a Islândia. O navio deixou o porto de Acapulco em 6 de abril, para visitar 22 portos em 15 países. A expedição é a fase final da formação dos cadetes, alunos da escola naval. O roteiro incluía paradas na Jamaica e em Cuba. Depois, o navio seguiria para Islândia, França e Escócia, entre outros países. Seriam 254 dias de viagem ao todo. md (EFE, ots)