Liverpool perde para Brighton e segue sem vencer após título inglês

O Liverpool, que não vence desde que garantiu matematicamente o título do Campeonato Inglês, foi derrotado pelo Brighton por 3 a 2 nesta segunda-feira (19), em um jogo movimentado pela 37ª rodada.

Jogando fora de casa, os 'Reds' estiveram duas vezes à frente no placar, mas acabaram sofrendo a virada com um gol do volante Jack Hinshelwood nos minutos finais que levantou a torcida no Falmer Staduim.