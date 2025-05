Leão XIV recebe Vance e Rubio no Vaticano

O Vaticano publicou fotografias de Vance e Rubio, ambos católicos, sorrindo durante o encontro com Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, eleito pelo colégio cardinalício no dia 8 de maio.

O papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira (19) no Vaticano o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou um porta-voz do governo americano, um dia após a missa inaugural do pontificado de Robert Francis Prevost.

Vance também se reuniu com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, segundo o Vaticano.

"Durante as cordiais conversas realizadas na Secretaria de Estado, foi reiterada a satisfação pelas boas relações bilaterais e discutida a colaboração entre Igreja e Estado, assim como alguns assuntos de especial importância, relativos à vida eclesiástica e à liberdade religiosa", afirmou o Vaticano em um comunicado.

"Finalmente, houve uma troca de opiniões sobre alguns assuntos internacionais da atualidade, com um apelo ao respeito à legislação humanitária e internacional em áreas de conflito e por uma solução negociada entre as partes envolvidas", acrescentou a Santa Sé.

Vance e Rubio estavam entre as 200.000 pessoas que compareceram no domingo à missa inaugural do papa Leão XIV, na Praça de São Pedro do Vaticano.