Kremlin diz que prefere a diplomacia para acabar com o conflito com a Ucrânia

"É preferível, claro, atingir nossos objetivos por meios políticos e diplomáticos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à mídia estatal.

O Kremlin disse, nesta segunda-feira(19), que prefere encerrar o conflito com a Ucrânia por meio da diplomacia e não no campo de batalha, horas antes de uma esperada ligação entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin.

O presidente dos Estados Unidos anunciou no sábado que falaria por telefone com seu colega russo para acabar com o "banho de sangue" na Ucrânia.

O anúncio foi feito após as primeiras negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em mais de três anos de conflito.

A reunião, que ocorreu na sexta-feira na cidade turca de Istambul, revelou profundas diferenças nas posições de ambos os lados e fracassou na tentativa de alcançar um cessar-fogo.

A Rússia "aprecia muito" as tentativas de Washington de encerrar os combates, acrescentou Peskov, ao anunciar a ligação, marcada para às 14h GMT (11h em Brasília), como "importante".