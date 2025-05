Gary Lineker deixa a BBC após acusação de antissemitismo

Figura muito popular na Inglaterra, Lineker, de 64 anos, apresenta o 'Match of The Day' desde 1999, um programa imperdível para qualquer torcedor de futebol inglês.

O famoso apresentador da BBC Gary Lineker deixará a emissora pública britânica um ano antes do fim de seu contrato, anunciou o grupo de radiodifusão nesta segunda-feira (19), poucos dias após a controvérsia gerada pelo ex-jogador de futebol depois que compartilhou uma mensagem considerada antissemita.

Inicialmente, o ex-capitão da Inglaterra e atacante do Barcelona e Tottenham, entre outros, deveria deixar o programa no final desta temporada, embora devesse continuar na rede pública comentando a próxima Copa da Inglaterra e a Copa do Mundo de 2026.

O apresentador mais bem pago da BBC, com um salário anual estimado em quase 1,9 milhão de dólares (R$ 10,8 milhões), terá que deixar seu cargo mais cedo após um conflito desencadeado por seus comentários.

Na semana passada, Lineker compartilhou um vídeo pró-palestino no qual criticava o sionismo (um movimento político que defende um Estado para os judeus na Palestina) com um emoji de rato, um símbolo usado pela Alemanha nazista para descrever os judeus.

Lineker admitiu o "erro" de compartilhar a imagem, alegando desconhecer seu simbolismo, e pediu desculpas "sem reservas".