Câncer de Biden alimenta teoria de que democrata escondia algo

Aliados do presidente americano, Donald Trump, usaram nesta segunda-feira (19) o anúncio do câncer de próstata de Joe Biden para alimentar a teoria de que o ex-presidente e sua equipe esconderam o quadro de saúde do democrata enquanto ele ocupava a Casa Branca.

Apesar de Trump ter expressado tristeza após saber da doença de Biden, seu vice-presidente, J.D. Vance, disse que era necessário ser honesto sobre o estado de saúde do democrata. Donald Jr., filho de Trump, questionou se o fato foi ocultado.