Campeão em Roma, Alcaraz recupera segunda posição no ranking da ATP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão no fim de semana do Masters 1000 de Roma, recuperou a segunda posição no ranking da ATP, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (19), a última antes do início do torneio de Roland Garros.

Este detalhe tem grande relevância, já que Alcaraz só poderá enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, em uma hipotética final no saibro parisiense.