Avião voa por 10 minutos sem comando após copiloto passar mal e comandante ficar trancado

Um voo da Lufthansa com destino à Espanha no ano passado ficou sem piloto por 10 minutos depois que o copiloto desmaiou enquanto estava sozinho na cabine, informou no sábado, 17, a agência de notícias alemã dpa.

Durante o voo de Frankfurt, na Alemanha, para Sevilha, na Espanha, em 17 de fevereiro de 2024, o copiloto de um Airbus A321 desmaiou enquanto o comandante estava no banheiro, segundo a dpa, referindo-se a um relatório da autoridade espanhola de investigação de acidentes CIAIAC.