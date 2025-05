Atividade industrial chinesa supera previsões e resiste às tarifas americanas

A atividade industrial da China cresceu no mês passado a um ritmo superior ao previsto, segundo os dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (19), em uma demonstração de resistência à brutal guerra comercial com os Estados Unidos.

"As atividades econômicas desaceleraram apenas de maneira marginal em abril, com as exportações permanecendo resilientes, apesar do aumento das tarifas americanas", escreveu Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, em um comunicado.

"Agora que as tarifas foram reduzidas significativamente, espero que as exportações permaneçam fortes", acrescentou Zhang. "O impulso econômico no segundo trimestre provavelmente será estável", concluiu.

