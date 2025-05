Voos são reduzidos em 40% em aeroporto de Paris após pane em sistema de controle de tráfego

A autoridade de aviação civil da França (DGAC) pediu às companhias aéreas que reduzam os voos em 40% no aeroporto de Orly, em Paris, na noite do domingo, 18, pelo horário local, após uma pane nos sistemas de controle de tráfego aéreo. A DGAC não informou a causa do problema.

Voos para Espanha, Dinamarca, Arábia Saudita, Itália, Alemanha, Áustria, Holanda, Irlanda e várias cidades francesas foram cancelados, enquanto muitos outros sofreram atrasos.