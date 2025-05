Villarreal vence Barça (3-2) e garante vaga na Champions; Real Madrid bate Sevilla

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe comandada pelo técnico Marcelino García Toral tem agora 67 pontos e não será mais alcançada pelo Betis do chileno Manuel Pellegrini, que perdeu para o Atlético de Madrid no Metropolitano (4 a 1) com dois gols do argentino Julián Álvarez e outro do compatriota Ángel Correa.

- Athletic Bilbao se garante na Supercopa -

Diante de um Barça ainda de ressaca após as comemorações dos títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, na sexta-feira, nas ruas da cidade, o Villarreal mostrou mais envolvimento no jogo e levou os três pontos graças aos gols de Ayoze Pérez (4'), Santi Comesaña (50') e do canadense Tajon Buchanan (80'). Os golaços de Lamine Yamal (38') e Fermín López (50') não foram suficientes para o Barcelona.

O clima para os anfitriões era de festa, apesar da derrota, três dias depois de o título ter sido garantido com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Espanyol.