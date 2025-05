Romênia: eleitores votam em 2º turno em disputa de nacionalista contra centro a favor da UE

Romenos votam neste domingo em um segundo turno presidencial entre um nacionalista de extrema-direita e um centrista pró-Ocidente em uma eleição que pode determinar a direção do país membro da União Europeia e da OTAN.

As urnas foram abertas às 7h no horário local, 1h no horário de Brasília, e deveriam ser fechadas às 21h, horário local. Até o meio-dia, mais de 4,6 milhões de pessoas - ou cerca de 25% dos eleitores elegíveis - já haviam votado, de acordo com dados eleitorais oficiais.