Portugal: urnas abrem; ex-primeiro-ministro vota e pede combate à abstenção

As eleições legislativas portuguesas deste domingo já estão em curso. As urnas abriram às 8h, 4h na hora de Brasília, e têm previsão de encerrarem às 19h no horário local. Apenas os Açores abriram e fecharão uma hora mais tarde devido ao fuso horário.

O ex-primeiro-ministro de Portugal Luís Montenegro ((PSD, Partido Social Democrata, centro-direita), derrubado do cargo em meio a escândalos envolvendo conflitos de interesse da empresa de sua família, já votou. Em conversa com jornalistas, chamou a população para votar, frisando a necessidade de se combater a abstenção. Outros líderes partidários e parlamentares também já foram às urnas neste domingo em Portugal.