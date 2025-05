Poloneses votam para presidente enquanto segurança é tema de preocupação

Os poloneses votam neste domingo no primeiro turno das eleições presidenciais diante de preocupações com segurança, decorrentes da guerra na Ucrânia e da crescente preocupação com o enfraquecimento do compromisso dos EUA com a segurança da Europa sob a presidência de Donald Trump.

Os dois principais candidatos à presidência são o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, um liberal aliado ao primeiro ministro Donald Tusk, e Karol Nawrocki, um historiador sem experiência política apoiado pelo partido conservador nacional Lei e Justiça.