VATICANO PAPA: Leão XIV inicia seu pontificado com críticas ao excessos do capitalismo

Leão XIV inicia seu pontificado com críticas ao excessos do capitalismo

CIDADE DO VATICANO:

O Exército de Israel anunciou neste domingo(18) o início de "amplas operações terrestres no norte e sul da Faixa de Gaza", onde ao menos 50 palestinos, incluindo crianças, morreram em novos bombardeios, segundo equipes de resgate.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS:

BUENOS AIRES:

Três desaparecidos e quase 3.000 evacuados devido a inundações na Argentina

Quase 3.000 pessoas continuam evacuadas e as autoridades estão procurando por três desaparecidos na província argentina de Buenos Aires, após inundações causadas por fortes chuvas que continuaram até as primeiras horas da manhã deste domingo, informaram autoridades em um comunicado.

(Argentina chuva clima 400 palavras- já transmitida)

NOVA YORK:

Colisão de navio mexicano contra ponte do Brooklyn deixa dois mortos em Nova York

Duas pessoas morreram e outras duas estão em estado grave depois que o navio da Marinha mexicana "Cuauhtémoc" colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, no sábado(17), informaram autoridades locais.

(EUA acidente México, 489 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA:

CANNES:

Kleber Mendonça Filho participa de competição no Festival de Cannes e busca Palma de Ouro

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho entrou na briga neste domingo (18) em Cannes com 'O Agente Secreto', um thriller político que pode acrescentar suspense a um festival que ainda não tem favoritos claros para a Palma de Ouro após uma semana de estreias.

(França Brasil Cannes 2025 gente, 436 palavras - já transmitida)

ROMA:

Zelensky se reúne com Vance em Roma na véspera do esperado telefonema entre Trump e Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reuniu-se neste domingo (18) com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, em Roma, onde discutiram o esperado telefonema de segunda-feira entre Donald Trump e Vladimir Putin, após conversas malsucedidas entre Moscou e Kiev na Turquia.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia, 627 palavras - já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

- Acompanhamento do GP de F1 da Emilia-Romagna

- Acompanhamento do Aberto de Roma

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

avl/an/pb/ad/jc