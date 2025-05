Nome da esquerda para primeiro-ministro vota nas eleições em Portugal

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos, o nome da esquerda para o cargo de primeiro-ministro, votou em Lisboa neste domingo (18). Em conversa com jornalistas, Santos disse que passará o dia com a família e amigos, antes de acompanhar a apuração com a comitiva do partido. O socialista também chamou o eleitor a comparecer às urnas, discurso que tem se repetido em meio a altos índices de abstenção nos últimos pleitos.

O PS é uma das legendas mais fortes da esquerda portuguesa e governou por diversas vezes. O último governo do partido foi com o primeiro-ministro Antonio Costa, que renunciou em meio a investigações por corrupção.