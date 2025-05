Militante do partido Chega, de extrema-direita, agride socialista; André Ventura vota

Miguel Coelho, presidente da junta Santa Maria Maior em Lisboa e membro do partido socialista, disse, em publicação no Facebook que foi agredido por um militante do Chega, legenda de extrema-direita. "Acabei de ser agredido por um indivíduo que me chamou 'amigo dos monhés' e me atirou ao chão, publicou. Monhé é uma expressão da variante portuguesa da língua que se refere a pessoas que têm descendência árabe e negra, minoria que é alvo da extrema-direita portuguesa por conta da imigração.

