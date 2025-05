Joe Biden padece de um câncer de próstata agressivo

O ex-presidente americano Joe Biden foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata que se espalhou para os ossos, motivo pelo qual está avaliando opções de tratamento junto com a família, segundo um comunicado de seu gabinete divulgado neste domingo (18).

"Joe é um lutador", afirmou também no X Kamala Harris, vice-presidente de Biden, que o substituiu como candidata na disputa contra Trump depois que o democrata se retirou das eleições presidenciais do ano passado.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um controle eficaz. O presidente e sua família estão avaliando as opções de tratamento com seus médicos", continua o texto.

O câncer de próstata que apresenta um aspecto "muito anormal" recebe a classificação mais alta, grau 5, de acordo com a Sociedade Americana contra o Câncer. A pontuação de Gleason geralmente indica a soma dos graus das duas áreas da próstata onde se concentra a maior parte do câncer.

Mas em julho do ano passado foi forçado a abandonar a candidatura à reeleição após um debate desastroso contra Trump, no qual surgiram temores sobre seu declínio e suas capacidades cognitivas.

A vice-presidente Kamala acabou sendo derrotada pelo magnata.

Biden, que derrotou Trump nas urnas em 2020, sustenta que poderia ter vencido as eleições de 2024 também, mas há meses circulam questionamentos sobre as respostas de sua equipe e de figuras-chave do Partido Democrata diante dos sinais evidentes de seu declínio.

Esses questionamentos se intensificaram com a publicação iminente, prevista para terça-feira, do livro "Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (O pecado original: o declínio do presidente Biden, seu encobrimento e sua desastrosa decisão de concorrer novamente), dos jornalistas Jake Tapper, da CNN, e Alex Thompson, do Axios.

Na semana passada, a divulgação de uma gravação em que Biden falava com hesitação e tinha dificuldade para lembrar eventos e datas importantes reacendeu o debate sobre suas capacidades enquanto ainda ocupava o cargo.

A vida de Biden foi marcada por tragédias pessoais. Em 1972, a esposa e a filha pequena morreram em um acidente de carro, poucos dias após ele ter sido eleito senador, aos 29 anos de idade.

Biden passou por duas cirurgias em 1988 devido a aneurismas cerebrais. Em 2023, teve uma lesão cutânea — um carcinoma basocelular — removida do peito. Antes disso, já haviam sido retiradas outras lesões cutâneas não melanoma.

Outro de seus filhos, Beau Biden, faleceu de câncer cerebral em 2015.

bur-st/bfm/dg/arm/db/am