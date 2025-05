Ataque russo na Ucrânia atinge ônibus e mata passageiros

Ao menos nove morrem em ataque de drones no nordeste ucraniano, horas após Moscou e Kiev realizarem primeiras conversas diretas em anos. Não houve acordo sobre cessar-fogo, mas foi acertada troca de prisioneiros.Pelo menos nove pessoas morreram em decorrência de um ataque com drones lançado pela Rússia contra um ônibus com destino a Sumy, no nordeste da Ucrânia, segundo informou neste sábado (17/05) o prefeito em exercício da cidade, Artem Kobzar. "Infelizmente, o número de mortos subiu para nove", escreveu o prefeito de Sumy em sua conta no Telegram. De acordo com Kobzar, um drone inimigo atingiu um ônibus perto de Bilopillia, ferindo também sete pessoas, quatro delas em estado grave. O veículo estava levando civis que saíam da linha de frente da guerra, e se encontrava em uma área a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Rússia. Por sua vez, o chefe da Administração Militar Regional, Oleg Grigorov, garantiu que havia civis viajando no ônibus. Sem acordo de cessar-fogo Esse ataque ocorreu apenas horas após a primeira reunião direta entre as delegações dos dois países para discutir a guerra. Nesta sexta-feira, ainda que sem a presença dos presidentes Vladimir Putin e Volodimir Zelenski, representantes dos países em conflito se reuniram em Istambul para o primeiro cara a cara na tentativa de chegar a uma solução pacífica. As comitivas dos dois países não fecharam um acordo para um cessar-fogo, como esperava a Ucrânia, mas concordaram com uma troca histórica de prisioneiros. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, cada lado devolverá mil presos com nacionalidade do país inimigo. O governo russo confirmou a informação. md (EFE, AP)