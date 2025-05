Arsenal vence e vai à Champions em dia de despedidas de Vardy e Goodison Park

O Arsenal garantiu o segundo lugar na Premier League pela terceira temporada consecutiva e confirmou sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada após a vitória em casa por 1 a 0 contra o Newcastle (3º) neste domingo (18). Atrás dos 'Gunners', o suspense atinge o ápice antes da última rodada: cinco times estão separados por apenas um ponto, do Newcastle (3º) ao Nottingham Forest, sétimo e ainda com chances de se classificar para a Champions.

Além dos resultados, houve duas despedidas emocionantes nos gramados ingleses: a do Everton no Goodison Park, seu tradicionalíssimo estádio, e a do veterano Jamie Vardy no Leicester, marcando seu 200º gol em sua 500ª e última partida. - Rice marca gol da vitória - Vice-líder desde o final de dezembro, o Arsenal viu o Newcastle ficar a apenas dois pontos de distância antes da partida deste domingo no Emirates. Os 'Magpies' chegaram em ótima fase, com o Arsenal mergulhado em dúvidas após apenas uma vitória nas últimas seis partidas do campeonato (com quatro empates e uma derrota).

A equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta venceram graças a uma espetacular atuação do goleiro espanhol David Raya, com várias defesas decisivas, e Declan Rice, com um chute potente de fora da área no início do segundo tempo (55') após um passe do capitão Martin Odegaard. A festa foi completada com o retorno do centroavante Kai Havertz, lesionado desde fevereiro, que substituiu Bukayo Saka aos 76 minutos. Já o Newcastle ainda precisa lutar para terminar em terceiro e nem sequer garantiu uma vaga entre os cinco primeiros da Liga dos Campeões. Chelsea (4º) e Aston Villa (5º) têm o mesmo número de pontos enquanto Manchester City (6º) e Nottingham (7º) estão um ponto atrás.

O Forest reavivou suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões ao vencer o West Ham por 2 a 1. O clube das Midlands jogará uma 'final' valendo vaga na Champions contra o Chelsea no próximo domingo. - Alegria e lágrimas em Liverpool - Também neste domingo, o Everton disputou seu último jogo no icônico Goodison Park, inaugurado em 1892.

Os Toffees venceram por 2 a 0 o já rebaixado Southampton na partida que abriu a jornada. Os torcedores do Everton se reuniram horas antes do início do jogo para cantar e exibir bandeiras e sinalizadores em clima de festa, sob um sol de quase verão, nas ruas ao redor do estádio. Vários deles ficaram emocionados ao ouvir o hino do clube.