Ao menos 33 mortos em bombardeios israelenses em Gaza, incluindo muitas crianças, dizem socorristas

No sábado, o Exército israelense anunciou que havia lançado "bombardeios extensos" para "tomar o controle de áreas da Faixa de Gaza" e atingir os objetivos da guerra, que incluem a libertação de reféns e a derrota do Hamas, o movimento islamista que governa o território.

A Defesa Civil de Gaza informou que o bombardeio israelense deixou pelo menos 33 mortos neste domingo(18), incluindo muitas crianças, um dia após Israel anunciar uma intensificação de sua ofensiva no território palestino.

A intensificação dos bombardeios coincide com o aumento da pressão internacional sobre as terríveis condições humanitárias em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel desde 2 de março.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, informou que 22 dessas vítimas foram mortas em um ataque aéreo antes do amanhecer que atingiu as tendas de deslocados em Al Mawasi, no sul da Faixa de Gaza.

Outras sete pessoas morreram em um ataque a uma casa em Jabaliya, e as demais mortes foram relatadas em Al-Zawaida e Khan Yunis, no sul, disse a fonte.

"Ouvi o som de explosões, depois vidro e pedras caíram sobre mim. Restou apenas uma nuvem de poeira", disse Saleh Hamida após um bombardeio destruir uma casa ao lado da sua em Al Zawaida.