Aliança Democrática vence eleições em Portugal sem maioria no Congresso e apoio ao Chega cresce

O partido de centro-direita Aliança Democrática venceu as eleições gerais em Portugal neste domingo, 18, mas não conseguiu garantir a maioria no Parlamento e caminhava para tomar posse como um governo minoritário pela segunda vez em um ano, em meio a um aumento no apoio a um partido populista de extrema direita. A terceira eleição geral de Portugal em três anos frustrou as esperanças de que o pleito pudesse colocar um fim ao pior período de instabilidade política em décadas no país da União Europeia.

Além disso, uma onda crescente de apoio ao Chega, um partido populista que ainda pode ficar em segundo lugar com seu foco em conter a imigração e reprimir a corrupção, adicionou ainda mais incerteza ao clima político de Portugal.