'A América Latina continua sendo uma região em disputa', diz Rafael Correa

Afastado do Equador e asilado na Bélgica há sete anos, o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) continua definidor. Condenado por corrupção em um esquema relacionado à Odebrecht, Correa apoiou, em abril, Luisa González, deputada do Movimento Revolução Cidadã, contra Daniel Noboa, reeleito com vantagem de um milhão de votos. Ele alega fraude nas eleições. Ao Estadão , ele falou da esquerda na América Latina, das crises do Equador e da derrota do correísmo.

Não existe plano de segurança. Ele (Noboa) ofereceu um plano na campanha, dizia que estava pronto, mas ninguém viu. Não é necessário um Rambo para lutar contra o crime organizado, é necessário um Sherlock Holmes, inteligência para saber de onde vêm as armas, a droga, como ela é exportada, como o dinheiro se move. O crime se combate com inteligência, tecnologia. Sabemos que a droga sai nos contêineres de banana, por que não colocar scanner nos portos? E cooperação internacional. A droga vem da Colômbia, as armas do Peru. A droga vai para a Europa, Bélgica, Holanda, EUA. Mas destruíram tudo, como as comissões binacionais de fronteira. Há setores aos quais não interessa acabar com o crime organizado, porque estão lucrando. Não existe nem a vontade nem a capacidade para lutar.

Para resolver o problema econômico, tem de resolver a segurança. Quem vai investir em um país - investimento nacional ou estrangeiro - onde, se você sai na rua, te matam? Onde você tem de pagar uma cota mensal ou queimam o teu negócio? Quando tiver melhorado a segurança, o impulso na parte econômica tem de vir do Estado, porque não vai vir do setor privado. É preciso investimento público. Mas eles (o governo Noboa) não acreditam em investimento público. Então, acho muito difícil haver uma solução. O narcotráfico está infiltrado no governo, nas forças armadas, na polícia, no sistema de justiça.

Minha condenação é a coisa mais ridícula. Feita às pressas em plena pandemia de covid, para me impedir de ser candidato em 2021. É o mais evidente caso de perseguição, assim como também perseguiram Lula. Eles me concederam asilo político. O que vale mais? A justiça do Equador, considerada uma das piores do mundo atualmente porque é corrupta, ou a justiça belga? Quanto a isso ter gerado perda de representatividade. Roubaram nosso partido político. Perseguiram a maioria dos líderes, tiraram meus direitos políticos, prenderam o vice-presidente. Deveríamos ter desaparecido, mas continuamos sendo a principal força política. Tiveram de cometer fraude para nos roubar as eleições. Isso demonstra a força do que somos.

Qual é o estado atual da esquerda na América Latina?

O que era a esquerda dos anos 90? Não existia. Com o Consenso de Washington, existia a hegemonia neoliberal. Depois, começam a chegar com (Hugo) Chávez, em 1998, na Venezuela. Aí houve governos em toda a América do Sul tremendamente bem-sucedidos. Em 2014, sentimos uma forte restauração conservadora. Perdemos o Equador por traição, o Brasil por golpe de Estado (ele fala do impeachment de Dilma Rousseff em 2016), a Argentina para Macri em eleição supostamente democrática. Mas depois ganhamos no Brasil novamente, na Argentina. Em quantidade, não em qualidade, hoje há mais presença da esquerda do que no início do século. A Colômbia tem um governo de esquerda. A Guatemala, em princípio, tem um governo social-democrata. Há poucos anos, tínhamos as cinco maiores economias com governos de esquerda: Brasil, México, Colômbia, Argentina e Chile. Perdemos a Argentina. Então, depende da perspectiva. Se você vê a derrota de Fernández na Argentina, retrocedemos; se você compara com os anos 90, a esquerda avançou muito. A América Latina continua sendo um continente em disputa. Estamos aqui pela missão de superar 200 anos de subdesenvolvimento, para dar prosperidade e equidade à região mais desigual do mundo.