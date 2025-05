Paris inaugura memorial aos homossexuais deportados pelos nazistas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Reconhecer é dizer 'isso aconteceu' e dizer 'não queremos que aconteça novamente'", disse Hidalgo, durante a inauguração que coincide com o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

Hidalgo pediu uma luta contra o negacionismo e disse que esse trabalho assume um caráter ainda mais urgente, pois "hoje há ventos contrários poderosos e extremamente perigosos que querem negar essa diversidade".

O memorial, projetado pelo artista Jean-Luc Verna, foi instalado no jardim do porto do Arsenal, próximo à Bastilha.

"O lado escuro da estrela são os corpos queimados, é o luto, é também uma sombra que nos diz que as coisas podem acontecer novamente", explicou o artista.