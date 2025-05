Mais de 20 mortos por fortes tornados nos EUA

O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou em sua conta na rede X que pelo menos 14 pessoas morreram nas tempestades de sexta-feira. "Infelizmente, espera-se que esse número aumente à medida que recebermos mais informações", acrescentou.

Autoridades de Kentucky e Missouri, dois estados no centro-sul dos Estados Unidos, relataram mais de 20 mortes neste sábado(17) depois que tornados causaram danos significativos na cidade de St. Louis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No estado vizinho do Missouri, as autoridades confirmaram sete mortes em um comunicado enviado à AFP, cinco delas em St. Louis.

"As operações de busca continuam na manhã de sábado", disse Mike O'Connell, diretor de comunicações do serviço de segurança pública do Missouri, alertando que condições climáticas severas são esperadas novamente na noite de domingo.

"Nossa cidade está de luto", disse a prefeita de St. Louis, Cara Spencer, a jornalistas na sexta-feira à noite. "A perda de vidas e a destruição são realmente horríveis."

Spencer anunciou uma coletiva de imprensa conjunta com o governador do Missouri, Mike Kehoe, às 15h30 GMT (12h30 em Brasília) para fornecer mais informações.