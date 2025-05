Kremlin está aberto a reunião entre Putin e Zelensky, se houver acordo prévio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os bombardeios russos continuaram na Ucrânia neste sábado, apesar da ameaça de novas sanções contra Moscou por parte dos aliados de Kiev.

O Kremlin afirmou neste sábado que um encontro entre os dois líderes é "possível", mas depende de acordos prévios entre as partes. A Ucrânia levantou essa questão durante as negociações na sexta-feira, e o principal negociador russo disse que tomou nota.

"Acreditamos que seja possível, mas somente se for resultado do trabalho entre ambos as partes e após chegarmos a alguns resultados na forma de acordo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

O Kremlin também observou que a continuação das negociações com a Ucrânia só será possível após a conclusão da troca de prisioneiros anunciada na sexta-feira.