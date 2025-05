Israel lança nova operação militar em Gaza para pressionar Hamas a libertar reféns

Katz disse que a Operação Gideon Chariots estava sendo conduzida com "grande força" pelo exército de Israel.

O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, prometeu no início da semana aumentar a pressão sobre o Hamas com o objetivo de destruir o grupo militante que governa Gaza há quase duas décadas.

A operação ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, concluir sua viagem à região sem uma visita a Israel. Havia uma esperança generalizada de que a viagem do republicano pudesse aumentar as chances de um acordo de cessar-fogo ou a retomada da ajuda humanitária a Gaza, que Israel impediu por mais de dois meses.