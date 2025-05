'Falarei com Putin por telefone para acabar com guerra na Ucrânia', diz Trump

"O tema da ligação será: acabar com o 'banho de sangue' que está matando, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e com o comércio", disse, em publicação na rede Truth Social.

Depois de conversar com Putin, Trump pretende falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com vários membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Espero que seja um dia produtivo, que um cessar-fogo aconteça e esta guerra tão violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine. Que Deus abençoe a todos!!!", publicou.