Crystal Palace vence City na final da Copa da Inglaterra (1-0) e conquista seu 1º título

Um gol de Eberechi Eze (16') e um pênalti defendido por Dean Henderson em cobrança de Omar Marmoush (36') levaram o clube da periferia de Londres a vencer a prestigiosa FA Cup, a competição de clubes mais antiga do mundo, e assim competir na Liga Europa na próxima temporada.

O Crystal Palace conquistou neste sábado (17), em Wembley, o primeiro título da sua história, na final da Copa da Inglaterra diante do Manchester City (1-0), gigante europeu que termina a temporada em branco pela primeira vez desde 2016-2017.

O time vermelho e azul, carregado nos ombros por seus fervorosos torcedores, estragou a despedida do craque Kevin De Bruyne, estrela do Manchester City durante uma década.

- Despedida amarga -

Os passes espetaculares do capitão belga por entre as linhas, que chega ao fim de seu contrato sem ter renovado, não foram suficientes para quebrar a resistência do Crystal Palace, que resistiu de forma heróica.

O técnico multicampeão do Manchester City, Pep Guardiola, terminou sem um troféu pela primeira vez desde sua temporada de estreia na Inglaterra (2016-2017).