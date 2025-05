Canção de Kanye West que glorifica Hitler tem milhões de visualizações no X

Uma música do rapper americano Kanye West, intitulada "Heil Hitler", acumulou milhões de visualizações no X, a rede social de Elon Musk, desde seu lançamento em 8 de maio, apesar de ter sido banida de plataformas como o YouTube.

Em sua conta no X, o videoclipe — publicado no aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial — acumulava quase 10 milhões de visualizações até sábado.

No vídeo, vê-se um grupo de atores afro-americanos vestidos com peles de animais cantando o título da música, que presta homenagem a Adolf Hitler, responsável pelo extermínio de cerca de seis milhões de judeus na Europa entre 1933 e 1945.

A canção termina com um discurso do ditador nazista.

Segundo um comunicado citado pela emissora americana NBC News, o YouTube decidiu "remover o conteúdo" em questão.