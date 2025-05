Borussia Dortmund vence Kiel (3-0) e conquista última vaga na Liga dos Campeões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As duas primeiras vagas haviam sido garantidas pelo Bayern de Munique, campeão com duas rodadas de antecedência e que goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste sábado, e o Bayer Leverkusen, campeão da última temporada e que empatou com o Mainz (2 a 2) na última partida sob o comando de Xabi Alonso, o possível próximo técnico do Real Madrid.

O terceiro lugar ficou com o Eintracht Frankfurt, que venceu o Freiburg por 3 a 1, terminando no 'pódio' da Bundesliga pela primeira vez desde 1993.

O Freiburg terá que se contentar com a Liga Europa na próxima temporada, enquanto o Mainz se classificou para os playoffs da Conference League graças ao sexto lugar.

Derrotado pelo Stuttgart (3-2), o Leipzig não participará das competições europeias na temporada 2025/26, pela primeira vez desde sua primeira promoção à Bundesliga em 2016/17.