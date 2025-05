Ataque russo mata 9 civis na Ucrânia horas após tentativa de acordo

Um drone russo atingiu neste sábado,17, um ônibus que evacuava civis de uma área de linha de frente na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, matando nove pessoas e ferindo sete, disseram autoridades ucranianas. O ataque ocorreu poucas horas depois de Moscou e Kiev realizarem as primeiras negociações diretas de paz em anos, as quais não resultaram em um cessar-fogo. O governador local, Oleh Hryhorov, e a polícia nacional da Ucrânia informaram que o ataque ocorreu em Bilopillia, uma cidade a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Rússia. A Associated Press não conseguiu verificar a informação de forma independente e não houve comentários imediatos de Moscou.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, descreveu o ataque como "assassinato deliberado de civis". Ele afirmou em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram que "os russos dificilmente poderiam ignorar o tipo de veículo que estavam atingindo". Ele lamentou a oportunidade perdida nas negociações de sexta-feira, dizendo que "a Ucrânia há muito propõe um cessar-fogo total e incondicional para salvar vidas". "A Rússia apenas mantém a capacidade de continuar matando", acrescentou Zelenski. Em Bilopillia, foi declarado luto oficial até segunda-feira, com o chefe da comunidade local, Yurii Zarko, chamando o dia de "Sábado Negro".

O veículo de comunicação local Suspilne informou que os passageiros do ônibus estavam sendo evacuados da cidade quando o acidente ocorreu. As autoridades estão trabalhando para identificar algumas das vítimas, em sua maioria idosas. Os feridos foram levados para um hospital em Sumy, a capital regional, e três pessoas estão em estado grave. Na manhã de sábado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças atingiram uma área de concentração militar na região de Sumy, cerca de 50 quilômetros a sudeste de Bilopillia, sem mencionar quaisquer outros ataques ocorridos no local.

Movimentação em Kursk De acordo com um think tank sediado em Washington, as forças ucranianas têm avançado lentamente em território russo na região de Kursk, ao norte de Bilopillia. Segundo o relatório da semana passada do Instituto para o Estudo da Guerra, as tropas de Kiev avançaram ao sul da vila de Tyotkino, na fronteira com a Rússia. A Rússia afirmou no mês passado que suas forças haviam recuperado totalmente a região de Kursk, quase nove meses após uma incursão relâmpago de Kiev ter capturado mais de 100 assentamentos na região, e prometeu dar à Ucrânia uma moeda de troca em possíveis negociações com o Kremlin. Autoridades ucranianas alegaram que os combates em Kursk continuam.

Negociação Não está claro como o ataque deste sábado pode afetar os esforços de paz. Autoridades russas e ucranianas se encontraram na sexta-feira, 16, na Turquia, para tentar chegar a um cessar-fogo temporário, mas as negociações terminaram em menos de duas horas sem nenhum avanço. Foi o primeiro diálogo presencial entre as duas partes desde as primeiras semanas da invasão em larga escala da Ucrânia por Moscou, em fevereiro de 2022.