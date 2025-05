World Press Photo suspende autoria de icônica foto da 'Garota Napalm'

O documentário "The Stringer", exibido no Festival de Cinema de Sundance em janeiro, atribui a foto a Thanh Nghe, um colaborador externo vietnamita, e não ao fotógrafo da agência americana Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, conhecido como Nick Ut, ganhador do Prêmio Pulitzer.

A partir do documentário, a AP investigou por quase um ano o que aconteceu em 8 de junho de 1972 no vilarejo de Trang Bang, Vietnã, quando Phan Thi Kim Phuc, a menina que foi mostrada correndo nua, queimada e chorando, foi fotografada enquanto fugia de um ataque de napalm com outras crianças. A imagem mudou a percepção do mundo sobre esta guerra sangrenta.

O documentário "provocou uma profunda reflexão no World Press Photo", que conduziu uma investigação entre janeiro e maio sobre a autoria da imagem, disse a competição em um comunicado.

"Hoje, sexta-feira, 16 de maio, o World Press Photo publica conclusões e um relatório afirmando que a World Press Photo suspendeu a atribuição de 'The Terror of War' ["The Napalm Girl"] a Nick Ut com efeito imediato", declarou.

"Com base em uma análise do local, da distância e da câmera usada naquele dia, os fotógrafos Nguyen Thanh Nghe ou Huynh Cong Phuc talvez estivessem em melhor posição do que Nick Ut para tirar a foto", explicou.