Suprema Corte dos EUA impede Trump de retomar expulsão de venezuelanos sob lei de 1798

A Suprema Corte dos Estados Unidos impediu nesta sexta-feira (16) o presidente Donald Trump de retomar a expulsão de imigrantes venezuelanos aos quais acusa de serem membros de gangues, com base em uma lei do século XVIII.

O governo recorreu novamente ao mais alto tribunal para poder deportar outro grupo detido no Texas (sul).

A Suprema Corte, composta por nove juízes, dos quais três são progressistas, interveio pela primeira vez nesse caso em 19 de abril para bloquear as deportações sumárias de imigrantes venezuelanos em situação irregular para El Salvador.

Mas a Suprema Corte considera que está muito "distante das circunstâncias no terreno".

– "Distante das circunstâncias no terreno" –

"Para sermos claros, hoje decidimos unicamente que os detidos têm direito a uma notificação maior do que a fornecida em 18 de abril, e concedemos uma medida cautelar temporária", enfatizam.

Também solicita que estabeleça as condições em que os imigrantes podem contestar sua expulsão perante os tribunais.

Como consequência, devolve o caso ao Quinto Circuito, um tribunal de apelações, para que determine se é lícito o uso da Lei de Inimigos Estrangeiros, utilizada no passado sobretudo para confinar cidadãos americanos de origem japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.

"No dia 19 de abril não abordamos, nem o fazemos agora, os fundamentos das alegações das partes sobre a legalidade das deportações" com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, esclarecem.

Os juízes pedem aos tribunais inferiores que tratem o caso com urgência porque reconhecem "a importância dos interesses de segurança nacional do governo" e, ao mesmo tempo, a necessidade de que "sejam promovidos em conformidade com a Constituição".

