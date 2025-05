Santander financia grupo ligado a desmatamento no Brasil

Banco espanhol fez investimento bilionário em um grupo que seria responsável pelo desmatamento de florestas nativas da Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia, segundo relatório da Global Witness.O banco espanhol Santander, o 14º maior do mundo, financiou indiretamente o desmatamento de matas nativas na América do Sul, prejudicando biomas e a vida de populações indígenas nas últimas duas décadas. A organização internacional de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos Global Witness analisou imagens de satélite e concluiu que o grupo de agronegócio e imobiliário argentino Cresud e sua subsidiária brasileira BrasilAgro teriam desmatado cerca de 170 mil hectares, uma área maior que a cidade de São Paulo, desde 2001. O relatório aponta que o Santander destinou, juntamente com outras instituições, um total de 1,3 bilhão de dólares (R$ 7,3 bilhões) em financiamento para o Cresud desde 2011, sendo o banco espanhol o maior financiador, além de um dos acionistas do grupo. A região mais atingida pela atividade dessas empresas foi a do Gran Chaco, uma vasta planície de vegetação tropical seca que se estende por Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Parte do cerrado brasileiro – bioma mais ameaçado do país – também foi afetada. Essas florestas estão entre as mais biodiversas e ricas em carbono do mundo e abrigam vários povos indígenas e comunidades. O caso não é fato isolado. Uma investigação divulgada pelo Greenpeace em dezembro revelou diversos empréstimos e concessão de crédito feitos por bancos e investidores, incluindo o Santander, a fazendas com ocorrência de desmatamento e outros delitos ambientais. Especulação no campo O levantamento mostra que o apoio do banco foi fundamental para acelerar a expansão geográfica e financeira do grupo. De 2010 a 2024, a receita da empresa cresceu 28 vezes, chegando a 1,4 bilhão de dólares (R$ 7,9 bilhões). A gigante do agronegócio recebeu inclusive certificações de sustentabilidade para duas de suas fazendas, o que facilita e barateia o financiamento para produção de soja e milho. "O modelo de negócios consiste em encontrar áreas para desenvolver, comprá-las a baixo custo, desmatá-las e depois vendê-las. O Chaco é considerado terra improdutiva a ser convertida em terra produtiva, em oposição a um ecossistema vital e também lar de grandes quantidades de povos indígenas a serem defendidos", afirmou Charlie Hammans, autor do relatório da Global Witness, ao jornal britânico The Guardian. Enquanto o grupo Cresud esperaria a valorização das fazendas, a terra seria usada para o cultivo de soja, trigo e girassóis, e para a criação de gado, descreve o relatório. Em 2005, o grupo criou a subsidiária BrasilAgro para expandir seu modelo de negócios para o Paraguai, Bolívia e Brasil – onde se tornou uma das maiores donas de terras. Em apenas três anos, de 2016 a 2018, a BrasilAgro teria desmatado 10.000 hectares (o equivalente a 10.000 campos de futebol) em sua fazenda Chaparral, na Bahia. Greenwashing Segundo o relatório, o financiamento do Santander ao Cresud cresceu apesar de o banco ter adotado, em 2018, uma política para "limitar" o desmatamento. A instituição assumiu ainda, em 2021, a meta de zerar suas emissões até 2050. Segundo a Global Witness, o Cresud evita a palavra "desmatamento" em sua comunicação – no lugar, usa eufemismos como "estabilizar", "desenvolver" ou "transformar" terras para atingir seu "potencial produtivo". Em seu compromisso de redução de desmatamento, o banco diz que "decidiu limitar seu envolvimento em determinadas atividades" como as de "petróleo e gás em áreas geográficas sensíveis, ou as atividades relacionadas à produção de papel e celulose, óleo de palma ou soja". A política não exclui claramente a possibilidade de investir em projetos ligados ao desmatamento. "As políticas vagas do Santander deixam a porta aberta para o desmatamento e as violações dos direitos humanos ligadas ao agronegócio sul-americano. Para demonstrar um compromisso real com o fim do desmatamento, o Santander deveria começar exigindo explicitamente que os clientes e seus fornecedores não contribuam para a conversão ou degradação de ecossistemas naturais", diz Ola Janus, coordenadora da campanha Banks and Nature da ONG BankTrack, que atua para pressionar bancos a cumprirem seus compromissos. Em 2024, o banco emprestou mais de 600 milhões de dólares (R$ 3,4 bilhões) a empresas diretamente envolvidas em produção de carne bovina, óleo de palma, soja e outras atividades agrícolas que impulsionam a maior parte do desmatamento em florestas tropicais, de acordo com dados da Forest and Finance. Nos últimos anos, a Global Witness demonstrou os vínculos financeiros do Santander com as principais empresas ligadas ao desmatamento, incluindo JBS, Minerva e Cargill. Mesmo com esse histórico, o Cresud manifestou o desejo de acessar o mercado de crédito de carbono para receber pagamentos pelas florestas remanescentes em suas propriedades. Outro lado Questionado pela Global Witness se o financiamento do Cresud constituía uma violação de suas próprias políticas, o Santander afirmou que sua "prática consistente é não comentar sobre informações relacionadas a clientes ou transações específicas". Um porta-voz do Santander também descreveu as alegações da Global Witness como "contendo imprecisões potenciais", sem apresentar evidências. O Cresud não respondeu aos pedidos de entrevista do The Guardian. sf/cn (ots)