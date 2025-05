Los Angeles FC e América do México disputarão vaga no Mundial de Clubes no 31 de maio

Los Angeles FC (LAFC) e América do México vão se enfrentar no dia 31 de maio, nos Estados Unidos, em duelo que vale a última vaga no Mundial de Clubes, confirmou a Fifa nesta sexta-feira (16).

"O time americano Los Angeles Football Club e o Club América vão se enfrentar em um jogo de altas emoções a partir das 19h30 (horário local, 15h30 em Brasília) que será disputado no Estádio BMO de Los Angeles", detalhou a Fifa em comunicado.