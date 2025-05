Israel critica declarações do chefe de operações humanitárias da ONU

Em reunião do Conselho de Segurança da ONU na última terça-feira, Fletcher disse que Israel impõe "deliberada e descaradamente condições desumanas aos civis no território palestino ocupado".

Em carta a Fletcher, divulgada pela embaixada de Israel, Danon diz que se sentiu "profundamente transtornado" com o discurso. "O senhor teve a ousadia, como alto funcionário da ONU, de invocar diante do Conselho de Segurança a acusação de genocídio sem provas, mandato ou moderação. Foi uma declaração totalmente imprópria e irresponsável, que destruiu qualquer noção de neutralidade."

"Usar a palavra genocídio como arma contra Israel não é apenas uma distorção: é a profanação e subversão de um termo com força e peso únicos", continuou Danon.

As relações difíceis de Israel com a ONU se deterioraram desde o ataque do movimento islâmico Hamas em 7 de outubro de 2023 e a ofensiva militar posterior de Israel contra o grupo na Faixa de Gaza.

