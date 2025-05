Governo Trump considera reality show com imigrantes competindo por cidadania americana

De acordo com a apresentação obtida pelo Daily Mail, que revelou a história, cada episódio do reality teria um "desafio de herança cultural", um "desafio de eliminação", uma "reunião em assembleia" e uma "votação final".

Ainda segundo Rob Worsoff, os detalhes do que aconteceria no programa dependem do interesse das redes de televisão e do que o Departamento de Segurança Interna (DHS na sigla em inglês) estaria disposto a fazer.

Sob a liderança de Kristi Noem, a agência tem adotado estratégias voltadas para publicidade e formatos semelhantes ao da TV para divulgar as medidas mais rígidas do governo Donald Trump contra imigração.

No primeiro governo do republicano, o departamento havia colaborado com cineastas na produção de conteúdos. Em 2017, o DHS permitiu que cineastas tivessem acesso a operações do serviço de Imigração e Alfândega (ICE) para o programa chamado "Immigration Nation". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)