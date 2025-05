Fed prevê reduzir seus efetivos em torno de 10%

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, reduzirá seu pessoal "em aproximadamente 10%" nos próximos anos para melhorar a "eficácia" da instituição, anunciou seu presidente, Jerome Powell, em uma nota interna à qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (16).

O anúncio do banco chega em meio à campanha do presidente Donald Trump para reduzir drasticamente o número de funcionários públicos nos Estados Unidos, uma medida conduzida pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), dirigido por Elon Musk, o homem mais rico do mundo.