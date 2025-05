EUA aprova uso inédito de exame sanguíneo para Alzheimer criado por grupo japonês

Os Estados Unidos aprovaram, nesta sexta-feira (16), o uso do primeiro exame de sangue para detectar o Alzheimer, uma medida que pode ajudar os pacientes a iniciar o tratamento mais cedo com medicamentos recentemente aprovados que retardam a progressão desta devastadora doença neurológica.

O teste, desenvolvido pela multinacional japonesa Fujirebio Diagnostics, mede a proporção de duas proteínas no sangue. Esta proporção se correlaciona com as placas amiloides no cérebro, uma característica distintiva do Alzheimer que até agora só podia ser detectada por exames especiais de imagem ou pela análise do líquido cefalorraquidiano.