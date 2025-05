Consolação ou epopeia: City e Palace fazem final da Copa da Inglaterra

Em um passado recente, ninguém teria apostado no Palace. Mas o City teve tantos problemas nos últimos meses para chegar agora como grande favorito antes da 14ª final de sua história na FA Cup, a terceira consecutiva (vitória em 2023, derrota em 2024).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É um bom hábito chegar a Wembley e é sempre importante levantar troféus. Temos a final da Copa da Inglaterra como objetivo e, em uma temporada horrível, conseguimos", resumiu o atacante norueguês Erling Haaland à BBC.

No norte de Londres, Haaland espera dar um pouco de alegria aos torcedores ao final de uma temporada desgastante, marcada pela grave lesão de Rodri, a perda do título do Campeonato Inglês e uma eliminação precoce na Liga dos Campeões.

- Batalha de individualidades -

A Copa da Inglaterra representa a última esperança de título para Pep Guardiola, que levantou pelo menos um troféu por temporada com o Manchester City, exceto em seu primeiro ano (2016/2017).