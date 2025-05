Comissária europeia pede mais cooperação entre EUA e UE na regulamentação tecnológica

A comissária de política digital da União Europeia (UE), Henna Virkkunen, pediu, nesta sexta-feira (16), maior cooperação entre Estados Unidos e Europa na regulação tecnológica, um tema que divide Bruxelas e Washington. "As grandes empresas tecnológicas sabem que uma cooperação regulatória mais próxima seria benéfica para seus negócios", disse Virkkunen à AFP depois de se reunir com altos executivos do Vale do Silício, inclusive Mark Zuckerberg, da Meta, e Tim Cook, da Apple.

A visita de Virkkunen à Califórnia e a Washington foi a primeira desde que assumiu o cargo, no fim do ano passado, enquanto a UE finaliza as investigações sobre gigantes americanos por violações de suas regras. O presidente americano, Donald Trump, que assumiu o cargo em janeiro, adotou uma postura dura contra as políticas europeias que, segundo ele, punem injustamente os Estados Unidos. Esta linha-dura foi bem recebida por alguns líderes tecnológicos, especialmente Zuckerberg, que pressiona a Casa Branca para que os Estados Unidos respondam a Bruxelas. Zuckerberg compara as leis tecnológicas europeias com as tarifas que deveriam estar sobre a mesa na guerra comercial de Trump com a Europa.

Virkkunen disse que o lobby de Zuckerberg junto a Trump é "normal" nas grandes empresas, que sempre buscam defender seus interesses. Mas, "as regras europeias são as mesmas para as empresas europeias, asiáticas e americanas e por isso não são barreiras comerciais", disse. Durante sua viagem aos Estados Unidos, Virkkunen também se reuniu com altos funcionários americanos, muitos dos quais descreveram a nova Lei de Serviços Digitais da UE (DSA, na sigla em inglês) como uma forma de censura governamental.

A DSA exige que as empresas monitorem adequadamente o conteúdo online sob pena de sofrer multas de até 6% do faturamento anual global da empresa. A comissária encarregada de aplicar a DSA informou que as conclusões de Bruxelas sobre as investigações abertas contra Meta, X e outras empresas estarão disponíveis em breve. - Investigações longas -

O escritório de Virkkunen tem sido criticado na Europa pela lentidão de suas investigações, e alguns sugerem que os atrasos são deliberados para evitar problemas com a Casa Branca. As dez principais investigações terminarão "nas próximas semanas e meses", afirmou Virkkunen. Para justificar esta longa espera, ela esclareceu que as decisões que se avizinham serão as primeiras soba a DSA. "Por isso, as equipes legais e técnicas quiseram trabalhar com muito cuidado e assegurar que sempre tenhamos uma base legal muito sólida no momento de tomar decisões", disse.