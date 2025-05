Chelsea vence Manchester United e se mantém no Top 5 da Premier League

Embora com alguma dificuldade, o Chelsea se manteve entre os cinco primeiros colocados da Premier League, posição que garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, ao derrotar o Manchester United por 1 a 0 nesta sexta-feira (16).

O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella (71'), que mandou a bola para as redes de abeça depois de um cruzamento perfeito do capitão Reece James (71').