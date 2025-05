Casa Branca cobra apoio total a projeto de Trump; Comitê volta a se reunir no domingo (18)

O Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos voltará a se reunir na noite de domingo, 18, às 23h (de Brasília), de acordo com informações do The Hill. A expectativa é de avanço no projeto defendido pela Casa Branca para reduzir impostos e reforçar a segurança nas fronteiras, peça central da agenda republicana em ano eleitoral.

Em publicação no X, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que "como disse o presidente Trump, os republicanos devem se unir em torno do Grande e Belo Projeto de Lei para reduzir impostos e garantir permanentemente a segurança da fronteira".