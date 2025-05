"Two prosecutors": o comunismo stalinista como alerta em Cannes

O totalitarismo comunista no pior período do governo de Stalin foi o alerta que o ucraniano Sergei Loznitsa levou ao Festival de Cannes, com a exibição de um dos primeiros filmes da mostra competitiva.

Baseado em um conto de Georgy Demidov, "Two Prosecutors" - exibido na quarta-feira - narra o ingênuo pedido de uma investigação por maus-tratos apresentado por um jovem promotor recém-nomeado na Rússia soviética de 1937.