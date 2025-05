Presidente da Conmebol pede em Congresso da Fifa que 'ninguém' fique 'fora' da Copa de 2030

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pediu nesta quinta-feira (15), no Congresso da Fifa realizado no Paraguai, que "ninguém" fique "fora" da Copa do Mundo de 2030, em linha com sua controversa proposta de ampliar o torneio para 64 seleções.

"Um Mundial é a festa mais popular que existe no planeta, e nessa festa ninguém pode ficar de fora", disse o dirigente no início do 75º Congresso Ordinário da entidade máxima do futebol, sem mencionar diretamente sua ideia de ampliação.