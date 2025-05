Polônia suspeita de interferência russa em campanha para eleição presidencial

A Polônia informou, nesta quinta-feira (15), sobre tentativas de interferência na campanha para as eleições presidenciais através de mensagens alinhadas com a propaganda russa a três dias do primeiro turno da votação.

As autoridades polonesas, firmes aliadas da Ucrânia, alertaram, nos últimos meses, que Moscou poderia tentar interferir nas eleições de 18 de maio, mediante ciberataques e desinformação.