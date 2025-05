Opositora promete seções eleitorais vazias e 'grande derrota' do governismo na Venezuela

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado prometeu seções vazias e "uma grande derrota do regime" nas eleições legislativas e regionais de maio, às quais convocou um boicote, dez meses após a reeleição polêmica do presidente Nicolás Maduro.

As eleições de 25 de maio são "uma grande farsa que o regime quer montar para enterrar a sua derrota de 28 de julho", disse María Corina à AFP. "Vamos [...] ratificar essa derrota com total ausência, com total rechaço, deixando todos as seções eleitorais vazias."