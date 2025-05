Ministra da Justiça da Colômbia renuncia por 'tentativa de ingerência' em sua pasta

A ministra da Justiça da Colômbia, Ángela María Buitrago, renunciou ao cargo e denunciou, em uma carta divulgada nesta quinta-feira (15), "tentativas de ingerência" em sua pasta por parte de membros do gabinete do presidente Gustavo Petro, entre eles o ministro do Interior, Armando Benedetti. Em menos de três anos de governo, 55 ministros passaram pelas 18 pastas do gabinete do primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia.

A presença de Benedetti, relacionado com vários escândalos de corrupção, gera discórdia na cúpula do governo e provocou, no início do ano, uma renúncia em massa de altos funcionários. Buitrago foi a segunda ministra da Justiça de Petro e assumiu o cargo em julho de 2024. Em sua carta de renúncia, datada de 12 de abril e endereçada ao presidente, a advogada criminalista mencionou "tentativas de ingerência" de funcionários externos à sua pasta. "Minhas atuações não dependem de influências, nem ameaças", acrescentou. Em entrevista ao meio Noticias Caracol, Buitrago denunciou pressões de Benedetti e da diretora do Departamento Administrativo da Presidência, Angie Rodríguez, para remover funcionários de seu ministério e nomear em seus lugares "pessoas que não têm capacidade" para exercer esses cargos.

Benedetti negou as acusações e disse nesta quinta, em declaração à imprensa, que denunciará Buitrago por injúria. "Ela disse que eu [...] a procurei para falar sobre alguns cargos, e por isso está saindo. Isso é mentira", afirmou. Investigado por corrupção e denunciado por violência de gênero, Benedetti foi crucial na ascensão de Petro ao poder. Em 2022, foi gerente de sua campanha nas eleições presidenciais. Depois, foi nomeado embaixador na Venezuela e na FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).