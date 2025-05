Lula e Boric viajam ao Uruguai para adeus a Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo chileno, Gabriel Boric, chegarão ao Uruguai nesta quinta-feira (15) para o último adeus ao ex-presidente José Mujica, líder da esquerda latino-americana que faleceu na terça-feira. A chegada dos presidentes adicionará um tom político às homenagens, que começaram na quarta-feira com um cortejo fúnebre emocionante seguido por milhares de pessoas nas ruas de Montevidéu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre aplausos, flores e cânticos, os uruguaios coloriram o centro da capital do país com o vermelho, azul e branco das bandeiras da Frente Ampla, partido de Mujica. Depois, formaram longas filas para ver o caixão no Palácio Legislativo. O velório público no Parlamento continua nesta quinta-feira. Ao final, o corpo de Mujica será cremado em uma funerária. Mujica faleceu na terça-feira, aos 89 anos, após lutar contra um câncer de esôfago diagnosticado há um ano. Ele morreu ao lado da esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, na modesta residência do casal na zona rural de Montevidéu.

Quando anunciou no início do ano que o câncer havia se espalhado, Mujica revelou o desejo de ser enterrado em seu jardim, ao lado do local em que sua cachorra foi sepultada, sob uma árvore que ele plantou. Lula e Boric estavam em Pequim, para participar no Fórum Ministerial China-Celac, quando receberam a notícia da morte. "Conheço muita gente, muitos presidentes, muitos políticos, mas nenhum deles se iguala à grandeza da alma de Pepe Mujica. Ele era uma figura excepcional", afirmou Lula na capita chinesa, visivelmente emocionado.